Philippe Montanier frustré : "C'est un nul qui a le goût d'une défaite"

Malgré une prestation globalement satisfaisante, le Standard a (à nouveau) été accroché par Malines en Pro League ce dimanche (2-2). Avec ce 4e partage consécutif, les Liégeois font du surplace. Résultat, la frustration augmente au sein des rangs rouches.

Philippe Montanier, le coach du Standard, pointait d'ailleurs une grosse lacune de son équipe : cette incapacité persistante à garder le zéro derrière. "Arnaud Bodart a fait un bon match mais il a eu beaucoup trop d'arrêts à faire. Gagner un match en encaissant deux buts c'est difficile, on le sait, on a eu des opportunités pour tuer le match, on ne l'a pas fait. A l'avenir, il faudra se montrer intraitable..." confie-t-il au micro d'Eleven.

Incapable de garder un résultat, le club liégeois perd donc à nouveau des plumes et ne compte qu'une seule victoire sur ses 7 derniers matches. De quoi nourrir d'importants regrets au terme d'une prestation loin d'être scandaleuse : "Globalement c'est un match satisfaisant. On a pris ce match par le bon boût dès le départ mais je reste persuadé qu'on doit se montrer plus hermétiques derrière. S'il nous manque de tueur devant ? C'est sûr que la balle de break on l'a eue, mais c'est comme ça....il faut parvenir à trouver le bon équilibre entre le fait de marquer mais en évitant d'en prendre. On n'avance pas avec des nuls, et même si ce sont des partages honorables, on n'avance pas..." conclut le technicien français.