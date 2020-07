Philippe Montanier après le 5-0 contre Waremme: "Il y a des bonnes attitudes dans le comportement"

Le Standard s’est imposé en amical ce mercredi en disposant de Waremme 5-0. Un premier match de préparation pour les Rouches qui permet au nouvel entraîneur de l’équipe, Philippe Montanier, de voir évoluer ses joueurs. "C’est une revue d’effectif" déclare le Français au micro de Pierre Deprez. "On a 10 jours de travail dans les pattes. Ce match était donc une séance de travail. Il n’y a pas beaucoup d’enseignements à tirer. Mais j’ai pu voir les jeunes que je connaissais moins."

"Il y a des bonnes attitudes dans le comportement" enchaîne le T1 liégeois, qui se dit satisfait de la cohésion de son groupe. "C’est un groupe qui a l’habitude de travailler ensemble. Il a l’habitude de certaines méthodes de travail. Je salue le travail effectué par Michel Preud’homme. Je l’appelle régulièrement et on échange. Il connaît bien le groupe. Je lui fais part de mes impressions."

Reste à voir maintenant si ce groupe va connaître quelques modifications d’ici à la fin du mercato et si le club va mettre la main à la poche pour renforcer l’équipe. Pour botter en touche, Philippe Montanier utilise le second degré. "Il y a une bonne base. Vous pouvez m’amener Griezmann, il joue moins bien. Si on pouvait le récupérer ce serait une bonne chose" termine le Français. "On verra comment cela évolue. Le plus important est de travailler avec ce noyau, qui est réceptif."