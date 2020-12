Pascal Scimè : "Les finances vont aussi dicter le nom du nouveau coach"

Avec le licenciement de Philippe Montanier ce samedi soir juste après la défaite du Standard contre Saint-Trond, il va falloir trouver un nouveau coach. Et lors de Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la succession du coach Français.

"Le nom de Marc Wilmots revient souvent. Il manque d’un meneur dont les choix ne seront pas discutés et avec un esprit Standard. Et Wimots peut apporter ça", commence Pascal Scimè.

Et notre journaliste de compléter la liste : "Les autres pistes évoquées pourraient être un retour de Michel Preud’homme aidé par Mbaye Leye. Ils connaissent les joueurs et c’est une solution de facilité. Il y a aussi une dernière information qui revient, celle de René Weiler. Sa candidature a été proposée au Standard. Son nom circule, il connaît le championnat et sait se faire entendre. Il a quitté Anderlecht car la pression des supporters l’embêtait par contre et au Standard ça risque d’être pire. Et puis il pourquoi pas Franky Vercauteren", continue Pascal.

Et Joachim Mununga d’ajouter sur Vercauteren : "Il pourrait répondre à la situation. Partout où il va, il a des résultats. C’est un coach qui sait amener quelque chose de plus consistant au niveau tactique."

Une dernière chose à tenir compte du côté du Standard, ce sont les finances. "Elles vont dicter le jeu. Car le Standard va devoir vendre et il faudra payer le licenciement de Montanier. Quel budget reste-t-il pour un nouveau coach ? Si le Standard change d'entraineyr, c’est aussi qu’ils ont les finances pour changer. L’argent ne va pas être un problème à priori. Wilmots peut par exemple se permettre de dire oui au club, tout comme Weiler et Vercauteren. Car ils n’ont pas besoin d’argent. Mais je ne vois pas ces trois coaches s’engager sur le court terme. Par contre, un retour de Preud’homme, oui", conclu Pascal Scimè.