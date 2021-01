Ostende - Standard : un 15/15 pour les Rouches ? (direct commenté et audio 21h)

Revigoré depuis l'arrivée d'Mbaye Leye sur le petit banc au relais d'un Philippe Montanier qui n'a jamais réellement trouvé ses marques, le Standard reste sur quatre victoires consécutives pour un bilan parfait de 12 points sur 12. Après deux victoires face à Waasland-Beveren et le Cercle, les Rouches ont enchainé en humiliant Malines derrière les casernes (0-4) puis en venant à bout de Charleroi à Sclessin (3-2).

Ce jeudi, les Liégeois se déplacent sur le terrain d'Ostende, surprenant 6e de Pro League. Sous la houlette de leur entraîneur allemand Alexander Blessin, les Côtiers pratiquent, depuis quelques semaines, un excellent football qui leur permet de venir, à la surprise générale, s'immiscer dans la course au Top 4. Après avoir dû courber l'échine face à Bruges (2-1), Ostende a pris sa revanche en s'offrant le scalp d'un autre "gros", l'Antwerp (1-2).

Confrontation intéressante à venir donc entre Ostende et le Standard, deux équipes en forme et qui ne comptent pas s'arrêter sur cette belle lancée. Début des hostilités dès 21 heures et en direct audio ici.