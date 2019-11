"On doit avoir des regrets car ils étaient vraiment à prendre"

Malgré un partage à l’extérieur sur la pelouse de Guimarães, le Standard a vu son parcours qualificatif se compliquer dans le groupe F de l’Europa League. Francfort s’est en effet imposé 1-2 contre Arsenal, ce qui signifie que les Rouches ne seront pas totalement maîtres de leur destin dans quinze jours lorsqu’ils recevront les Gunners.

"La qualification va être compliquée mais je ne pense pas que ce soit impossible", a estimé Obbi Oularé après la rencontre. "On n’a pas fait pas un mauvais résultat en soi mais la victoire de Francfort ne nous arrange pas. On doit avoir quelques regrets car Guimarães étaient vraiment à prendre. C’est dommage d’avoir encaissé juste avant la pause, au plus mauvais moment."

Même constat pour Mehdi Carcela. "On avait des points à prendre aujourd’hui et on ne les a pas pris. C’est vraiment dommage. Il nous a manqué un brin de chance pour marquer ce deuxième but. On a peut-être manqué de vivacité et de concentration sur leur but. Personnellement, je me sens de mieux en mieux sur le terrain, je suis de plus en plus dans le bon rythme mais si on ne prend pas les trois points, ce n'est pas ce que je veux."