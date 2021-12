Olivier Renard : "Il est temps pour Bruno Venanzi d’assumer. Ce sont ses décisions, c’est son club"

Parti depuis deux ans au Canada, Olivier Renard a décidé de répondre aux nombreuses attaques dont il fait l’objet. Car pour l’ancien gardien de but, "le vase déborde et il est temps pour Bruno Venanzi d’assumer ses choix et plus particulièrement ceux scrutés par la justice. Tous les problèmes sportifs et extra-sportifs du club, c’est la faute d’Olivier Renard. Là, je lève mon bras et je dis "stop".

Les contentieux sont nombreux entre Olivier Renard et Bruno Venanzi. Ils commencent en janvier 2020, lorsque Sport Foot Magazine révèle les coulisses du transfert d’Edmilson Junior au Qatar. S’ajoutent à ça les perquisitions menées par la police dans le cadre de l’enquête sur l’agent Christophe Henrotay et le dossier du Footbelgate avec Dejan Veljkovic. Si Olivier Renard a toujours nié les accusations, il revient néanmoins sur ces dossiers et tout d’abord sur la plainte de son ancien Président.

"Tout commence le 10 février 2020. Je suis réveillé à trois heures du matin, quand la RTBF explique que Bruno Venanzi a déposé plainte. C’est la première fois qu’on parle de moi dans le cadre du "Footbelgate". Comme par hasard, cette plainte intervient à la même période que les deux autres dossiers (NDLR : Henrotay et Edmilson). Bruno Venanzi est auditionné pour le dossier Veljkovic, on le confronte à sa déposition et là, il a la bonne idée de m’attaquer. Entre le 10 février 2020 et aujourd’hui, aucun enquêteur, aucun juge ne m’a contacté."

Autre dossier sur lequel Olivier Renard a voulu revenir, c’est celui du Footbelgate et sur les déclarations de Velkovic, qui affirme qu’il a touché 80.000 euros de rétrocommissions : "Je tiens à rester sur ma déclaration du 10 février 2020. J’ajoute seulement que depuis, les montants et les accusations ont changé : j’aurais touché deux fois 20.000 euros, puis 80.000 euros, une montre… Maintenant, il faut se rendre compte de la situation : on en est rendu à écouter tout ce que dit Dejan Veljkovic. On ne doit même plus l’appeler Dejan Veljkovic d’ailleurs, il est devenu le Jean-Paul II serbe."

Dans le dossier Edmilson Junior, à la place de Bruno Venanzi, je ne serais pas aussi serein que ça."

Enfin, dernier dossier chaud, celui du transfert d’Edmilson Junior. Un dossier sur lequel Olivier Renard est à nouveau très clair : "Dans ce dossier, Bruno Venanzi sait très bien ce qui a été fait. J’ai vu les dépositions de toutes les personnes auditionnées, la conclusion de l’enquête et le réquisitoire du procureur du Roi. À la place de Bruno Venanzi, je ne serais pas aussi serein que ça."