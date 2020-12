Nouvelle désillusion pour le Standard, qui s'incline 2-1 à Courtrai

Le Standard s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Courtrai ce mercredi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Menés au score après... 65 secondes de jeu, les Liégeois n'ont jamais vraiment été en mesure d'inquiéter leurs adversaires.

>> Montanier : "On n'a pas un bon niveau en ce moment, on n'a que ce qu'on mérite"

Gilles Dewaele (2' 1-0), Yevhen Makarenko (39' 2-0) ont secoué les filets en faveur des Kerels en première période, avant la timide réaction des visiteurs et la réduction du score signée Maxime Lestienne en fin de match (76' 2-1).

Au classement, le Standard reste huitième à égalité avec l'Antwerp, battu par Zulte Waregem en début de soirée, à quatre longueurs d'OHL et d'Anderlecht, qui occupent conjointement la quatrième place. Courtrai remonte de son côté en neuvième position, deux points derrière leur adversaire du jour.

Philippe Montanier avait cette fois misé sur Felipe Avenatti, qui n'avait plus eu l'honneur d'être titularisé depuis le 30 août dernier et la victoire des Rouches au Beerschot (0-2, et il avait marqué !) lors de la quatrième journée de Pro League, comme attaquant de pointe face à ses anciennes couleurs. Mais l'attaquant uruguayen n'a jamais été dangereux...

Et derrière, la défense à trois composée de Merveille Bokadi, Noë Dussenne et Nicolas Gavory (Collins Fai et Laurent Jans, également titularisés, jouaient un cran plus haut), n'a pas vraiment rassuré.

Manque d'occasions, manque d'envie, manque de réaction... L'entraîneur français a du souci à se faire avant d'accueillir à Sclessin deux équipes qui luttent pour leur survie, Mouscron et Saint-Trond, dans les jours à venir.