Nordin Jbari : "Un joueur qui a déjà prouvé et qui ne fait plus rien, c'est aussi en partie la faute de l'entraîneur"

Jbari : "Un joueur qui a déjà prouvé et qui ne fait plus rien, c'est aussi en partie la faute... Ce dimanche soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur le partage du Standard à l’Antwerp. Un résultat inespéré pour notre consultant Nordin : "L’Antwerp a été très fort, surtout au milieu de terrain avec Refaelov qui a été énorme et surtout en première mi-temps. Le Standard a eu de la chance que le score ne soit pas plus élevé. A l’image de Mbokani, des occasions ont été ratées. En 2e, on peut parler de ce bloc et de cette force mentale du Standard qui n’a pas lâché et qui a essayé de revenir. Et ça, c’est la force du Standard, toujours y croire. Le Standard a une structure."