Nordin Jbari sur le Standard : "Sportivement, il y a un problème, mais c’est lié aux problèmes financiers du club"

"Sportivement, il y a un problème, mais c’est lié aux problèmes financiers du club", commence par nous expliquer le consultant RTBF Sport et Eleven. "Quand il y a un souci financier qui fait que la direction a des difficultés, ça se répercute sur le groupe et le staff. Mais ça ne date pas d’aujourd’hui, c’est déjà depuis deux-trois ans que les soucis sont là. On a vu que ça a été difficile également pour Mbaye Leye . C’est quelque chose de mental car il y a des bons joueurs dans cette équipe. Après, il y a des choix tactiques aussi. Pourquoi ne pas mettre Klauss et Muleka ensemble. Et puis, Mehdi Carcela et Maxime Lestienne , ce sont aussi des choix de début de saison. Ils ne jouent plus depuis des mois, mais on a besoin d’eux directement alors qu’ils ne sont pas prêts physiquement. Tout ça ensemble fait que c’est compliqué. Luka Elsner voit le chantier énorme qu’il y a et il voit la pression aussi qui est là."

Plus rien ne va au Standard. Eliminé ce mercredi en coupe face à Gand , à la ramasse en championnat, les Rouches ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Et pour sortir de cette situation, il n’y a pas énormément de solutions. La plus facile sans doute, l’apport d’argent extérieur.

Avec toutes ces déclarations sur la recherche d’argent frais, ce n'est pas évident pour le Standard d’aller bien. Toute cette agitation n’est pas bonne pour le club, comme continue de l’expliquer Nordin Jbari.

Bruno Venanzi le dit, il est en négociation, mais il n’est pas dans une discussion idéale non plus.

"Tout ça montre aussi qu’il n’y a pas de projet et que c’est compliqué pour tout le monde. Chacun pense à soi et à son futur. Et puis, quand vous avez des problèmes d’argent, c’est compliqué pour créer une équipe. Pour acheter quelqu’un, il faut faire partir quelqu’un du club, mais un joueur qui rapporte de l’argent. Donc vous faites venir quelqu’un et en même temps vous déforcez l’équipe. Bruno Venanzi le dit, il est en négociation, mais il n’est pas dans une discussion idéale non plus. Son équipe ne fonctionne pas, il perd de l’argent,… C’est du pain béni pour celui qui vient discuter."

Et d’ajouter : "Après, Venanzi savait où il signait. Il connaissait la situation du club et de l’équipe. Et dans des clubs comme le Standard ou Anderlecht, c’est compliqué. Venanzi, c’est un supporter, mais c’était déjà difficile au départ. Quand vous achetez un club et, qu’entre guillemets, vous avez une fortune de 70 millions, que le club coûte 20-30 millions, ce n’est déjà pas évident. Et si les résultats ne suivent pas, vous perdez plus d’argent. Il y a eu des erreurs, des mauvais transferts,… Tout ça fait qu’aujourd’hui le Standard est dans cette situation. L’idée serait de peut-être faire une réunion entre la direction et les joueurs afin d'insuffler de la confiance."

Si Nordin Jbari n’est pas d’accord avec l’envahissement de terrain par les supporters, il comprend leur frustration et ne voit à priori que cette solution financière pour que le Standard s’en sorte.

"Depuis quelques années, les supporters mangent leur pain noir avec les résultats. La seule solution pour que tout se passe mieux, c’est un apport financier. S’il arrive, on va l’écrire dans la presse, les dirigeants vont être moins stressés et ça va se ressentir sur les joueurs. Il y aura également peut-être un ou deux transferts et ça peut relancer l’équipe. Et puis, ils ont des joueurs qui peuvent relancer la machine. Peut-être pas pour les PO1, mais pour faire mieux et déjà préparer l’année prochaine."