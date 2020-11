Noé Dussenne : "Je n'osais même pas aller voir, j'espère que ce n'est pas trop grave pour Zinho"

Après plusieurs déconfitures successives, le Standard a sorti la tête de l'eau ce dimanche en s'imposant difficilement contre Ostende (1-0). Et si les trois points font du bien au moral, les cris de douleur et la sortie sur blessure du capitaine Zinho Vanheusden restent évidemment dans les mémoires.

Buteur décisif en fin de match, Noé Dussenne avait évidemment une pensée pour son jeune coéquipier : "On n'a pas encore de nouvelles. Il avait son genou fort gonflé et les médecins lui ont dit de rentrer chez lui. C'est demain qu'il passera des examens pour voir ce qu'il a à son genou. J'espère de tout mon coeur que ce n'est pas trop grave. Aujourd'hui, la victoire est pour lui."

Longtemps blessé la saison dernière, Dussenne sait ce que représente une telle blessure. Forcément, voir son coéquipier souffrant au sol était une image difficile à voir : "C'est terrible pour des gars comme Bokadi ou pour moi. Je n'osais même pas aller voir, parce que je sais ce que c'est. Quand on voit quelqu'un qui crie de douleur comme ça pour une douleur au genou, on sait forcément ce que c'est surtout quand on l'a déjà vécu. J'espère vraiment que ce n'est pas grave. Ce serait une tuile énorme pour lui comme pour nous..." explique-t-il au micro d'Eleven Sports.

Après cette victoire, le défenseur central des Liégeois s'est également épanché sur la rencontre : "En première mi-temps, je trouve qu'on n'était pas mal dedans. On prend quelques contres mais on parvient bien à ressortir. En seconde mi-temps, c'était un peu plus hâché avec beaucoup de duels, mais voilà parfois quand ce n'est pas beau il faut faire le gros dos et essayer de marquer. C'est ce qu'on a fait."

Buteur décisif sur un corner un peu confus, Dussenne ne pouvait cacher sa fierté, d'autant plus que, ces derniers temps, les Rouches galvaudaient pas mal d'occasions sur phases arrêtées : "C'est moi qui touche la balle. On n'est pas forcément décisif sur corner, le coach nous l'a bien dit. Donc on a essayé de changer nos trajectoires et aujourd'hui on est récompensé. On gagne sur une phase arrêtée. Je suis content parce que le coach avait dit que si on marque sur une phase arrêtée, il offre le champagne à tout le monde. On verra quand il tiendra ses paroles" conclut-il avec un timide sourire.