Noé Dussenne avant Bruges-Standard : "Peut-être le meilleur moment pour affronter le Club"

Nous sommes le Standard, on veut remonter au classement le plus vite possible. C'est peut-être le meilleur moment de prendre le Club, ils sortent d'un gros match contre City, ils seront peut-être fatigués. Ce n'est jamais facile après un match de Coupe d'Europe on le sait. Même si, même quand ils font tourner, ils restent très forts. Cela va rester un gros match."

Revenu du diable vauvert depuis l'arrivée du nouveau coach, Noé Dussenne s'est présenté face aux journalistes ce vendredi. "On a fait une très bonne semaine jusqu'ici. On a bien étudié le Club parce qu'on sait que c'est l'une des meilleures équipes en Belgique. On va essayer d'aller là-bas pour faire un bon résultat.

Dussenne s'est également épanché sur les problèmes défensifs des Liégeois et la mentalité de guerriers qu'Elsner tente d'insuffler : "Le coach veut qu'on soit une défense imperméable, c'est clair. Contre Louvain on en prend deux, contre le Cercle un, ici contre Courtrai un, c'est râlant mais on travaille chaque jour pour être le plus dur là-dessus. Il faut donner la vie (sic) pour éviter de prendre un but et le coach insiste beaucoup là-dessus. Quand on prend un goal, on prend toujours une petite claque derrière l'oreille et on doit réagir vite. Le plus important c'est qu'on efface ces périodes de doute dans les périodes difficiles, il faut se remettre d'aplomb directement."

L'expérimenté défenseur a aussi donné son avis sur les jeunes, qui peuplent les rangs des Liégeois et qui doivent subitement faire face à la pression du bouillant public du Bord de Meuse : "Les jeunes, c'est à double-tranchant. Quand ça va bien, c'est magnifique, tu joues dans un grand stade. Mais quand ça va mal, il y a des sifflets avec des supporters qui ne sont pas contents. Pour les jeunes, c'est tout nouveau et donc pas forcément facile à gérer. L'année passée, devant un stade vide, une floche n'avait pas trop de conséquences"

12e du classement, le Standard va entamer un mois de tous les dangers où les Rouches affronteront Bruges puis la Gantoise, Charleroi ou l'Antwerp. Un long chemin de croix pour une équipe qui a eu du mal à venir à bout de Courtrai ? "Non, un match n'est pas l'autre. Peut-être qu'on va faire le gros dos contre Bruges, comme Courtrai l'a fait contre nous, et on en mettra deux. On n'aura peut-être pas été beaux mais on aura été efficaces. Il faut aller pour gagner et se donner à 200%" conclut Dussenne.