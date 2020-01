Noë Dussenne a repris l'entraînement avec ballon

Noë Dussenne est sur la voie du retour plus de quatre mois après la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit dont il a été victime fin août et qui lui a fait manquer la majorité des matches du début de saison. Parti avec le noyau du Standard pour le stage hivernal à Marbella, le défenseur montois s’entraîne individuellement et a recommencé à toucher le ballon dans le cadre d'exercices de renforcement musculaire comme on peut le voir sur ces images tournées ce mercredi.

Cette saison, Dussenne a joué deux matches avec Mouscron (Saint-Trond et Anderlecht) avant son transfert au Standard avec qui il a joué une rencontre complète contre Saint-Trond et une minute face à Mouscron.

De retour après une déchirure à la cuisse, Samuel Bastien s’est lui aussi entraîné individuellement. Malade, Mergim Vojvoda est lui resté à l'hôtel.