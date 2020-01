MPH sur le départ de Lavalée: "On a l'impression d'avoir été mené en bateau"

Ces derniers jours ont été assez animés du côté du Standard en ce qui concerne les transferts sortants. Le capitaine liégeois Paul-José Mpoku a quitté le club pour rejoindre les Émiratis d’Al-Wahda et Dimitri Lavalée a officialisé son départ pour Mayence à la fin de cette saison. Et on ne peut pas dire que Michel Preud’homme ait bien pris cette dernière décision.

"La conclusion de cette histoire, c’est que c’est décevant", a-t-il déclaré en conférence de presse jeudi. "Le club a fait de gros efforts pour le garder. D’abord en lui assurant une place dans les 4 défenseurs centraux en début de saison en vendant Kosanovic. On voulait miser sur Dimitri à court et moyen terme. Ensuite, après quelques matchs qu’il a pu jouer, on lui a proposé un très bon contrat. Le club a eu différentes réunions avec son manager et avec lui. Moi j’ai vu le joueur à plusieurs reprises. Et finalement, tout ça n’a pas abouti. C’est décevant. On a l’impression d’avoir été mené en bateau et que depuis le début, le choix était fait : partir du standard."

En ce qui concerne le départ de Mpoku, Preud’homme a adopté un tout autre discours. "C’est un cas différent. Il faut comprendre un joueur qui arrive à un certain âge et qui reçoit des propositions d’avenir intéressantes. C’était un peu le même cas avec Renaud Emond."