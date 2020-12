Montanier : "On sait qu'on est dans le dur, mais personne ne lâche"

Le Standard est dans le dur. Avec la défaite 0-1 contre Mouscron, les Rouches s’enfoncent un peu plus dans le classement général.

"On démarre bien pourtant et on se fait surprendre", commence Philippe Montanier au micro d’Eleven après la rencontre.

Et d’ajouter : "après, on a beaucoup poussé et essayé. Mais on a manqué d’efficacité. C’est ce qu’il nous manque ces derniers temps. Après, on voit que les joueurs ne lâchent rien. Mais quand tu es dans une spirale difficile, les ennuis s’additionnent. On a tout essayé, c’est une grosse déception."

Une déception, c’est aussi les mots employés par Nöé Dussenne "On a beau faire tout ce qu’on veut, la chance ne nous sourit pas mais on va continuer à être déterminé. On a tout donné, on s’est défoncé sur le terrain et on voulait la victoire. Mais Mouscron a un centre et marque. Puis ils défendent. On est déçu. C’est difficile à expliquer car on donne tout. Pour l’instant, tous les vents sont contre nous, c’est frustrant."

S’il va falloir élever le niveau de jeu encore un peu plus contre Saint-Trond, Philippe Montanier souligne la cohésion de son groupe : "Oui et c’est important d’être tous ensemble pour sortir de la situation. On sait qu’on est dans le dur, mais personne ne lâche. Il faut garder la tête haute et c’est là qu’on va voir la qualité du groupe."

Au classement, Mouscron (17 points) laisse la lanterne rouge à Saint-Trond et remonte à la 17e place. Saint-Trond justement affronte le Standard, qui lui, chute à la 9e place avec 25 points.