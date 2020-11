Montanier applaudit la réaction de ses joueurs : "On a fait un match plein"

Après la courte victoire du Standard face à Ostende, tous les discours étaient sensiblement les mêmes côté liégeois. D'un côté, la satisfaction d'avoir mis fin à cette spirale négative en venant à bout de coriaces Côtiers, de l'autre l'inquiétude autour de Zinho Vanheusden.

"C'est le gros point noir de notre soirée, on va attendre demain les examens mais forcément on est tous un petit peu inquiets" explique Philippe Montanier, le coach des Rouches au micro d'Eleven Sports. "Je reste cependant optimiste que ce soit plus de peur que de mal."

Alors que le Standard n'était plus parvenu à glaner les trois points depuis le 4 octobre, toutes compétitions confondues, les Liégeois ont su faire le gros dos face à Ostende pour finalement ressortir vainqueur de cette guerre des tranchées tactique et physique : "C'était difficile parce que quand on est sur une mauvaise dynamique, ça se voit. On était face à un adversaire qui, lui, était sur une dynamique extraordinaire avec 7 matches sans défaite.

Il a fallu aller chercher cette victoire. C'était important pour nous. C'était un match très équilibré mais on a eu des bonnes opportunités pour l'emporter. On voit pourquoi peu d'équipes parviennent à battre Ostende" renchérit Montanier.

Alors qu'à plusieurs reprises ces derniers temps, le tacticien français avait fustigé le manque d'impact de ses troupes, notamment lors de la défaite face aux Rangers, il a, cette fois, applaudi la réaction d'orgueil de ses joueurs : "C'est surtout le mental et la réaction qui m'ont plu. On est sur une série difficile...on est rentré très tard du match face à Benfica, nos forces s'épuisent un peu mais cela ne s'est pas trop vu parce que les joueurs ont été très présents mentalement et on fait un match plein. Ce n'était pas le meilleur match qu'on ait fait mais voilà. On a beaucoup de vents contraires pour le moment, avec cette blessure de Vanheusden mais ça fait du bien de renouer avec la victoire."