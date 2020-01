Michel Preud'homme serein avant le déplacement à Courtrai :"Nous ne sommes pas perturbés par les perquisitions"

Alors que la journée de ce mercredi a été troublée par les perquisitions au domicile du Président, Bruno Venanzi, ainsi que dans les bureaux du stade, Michel Preud'homme est revenu de manière plutôt laconique sur ces événements en conférence de presse ce jeudi... "Le club a dit ce qu'il avait à dire et ce qu'il pouvait dire, afin de respecter le secret de l'instruction, via un communiqué". L'entraîneur du Standard s'est ensuite montré un peu plus caustique : "Pour le reste, ce qu'on dit ou pas ne change rien. Une certaine presse écrit quand même ce qu'elle veut. On lance certains bruits et puis on les considère comme acquis. Ce sont les nouveaux médias qui se permettent parfois de dire n'importe quoi, sans aucun contrôle sur ce qu'ils écrivent. C'est comme ça. Nous sommes dans le milieu du footbal qui est en ce moment dans le collimateur. On doit donc encaisser et voilà...".

Le groupe de joueurs ne semble pas perturbé par l'affaire

Après deux victoires pour démarrer 2020, le Standard s'apprête à effectuer un déplacement toujours délicat à Courtrai. Les perquisitions de ce mercredi qui ont secoué le club ne semblent toutefois pas (trop) perturber le groupe de joueurs et le staff : "Il n'y a aucune raison d'être perturbé. Comme vous l'avez vu dans le communiqué, nous sommes très sereins car rien n'a été reproché au club, ni à Bruno Venanzi lors de ces perquisitions. Le Standard veut aider la justice au mieux afin de faire avancer l'enquête en espérant que toute la lumière soit faite rapidement".

Courtrai, un bon souvenir pour Selim Amallah

De son côté, le milieu de terrain Selim Amallah préfère se focaliser sur l'aspect sportif : "L'ambiance reste très positive dans le vestiaire malgré ces événements. Vous savez, nous on se concentre uniquement sur le terrain. C'est notre boulot. Ce qui se passe en dehors ne nous intéresse pas. Nous faisons confiance à la direction et aux dirigeants du Standard mais je ne suis pas inquiet".

Avec 9 buts et 3 assists, Amallah est devenu une valeur sûre du onze de Michel Preud'homme. Avant ce déplacement à Courtrai, la confiance est de mise d'autant que ce stade lui laisse un bon souvenir : "C'est dans ce stade des éperons d'or que j'ai inscrit mon premier but en D1. Un déplacement qui m'a souvent réussi avec Mouscron où nous nous sommes imposés à plusieurs reprises. Cela dit, même si le Standard a pris le maximum de points en ce début d'année avec 2 victoires, nous devons rester vigilants. Toutes les équipes ont envie de se donner à fond contre nous et c'est toujours délicat de jouer se déplacer à Courtrai. Nous devrons être patients, comme lors des deux derniers matches, avant de trouver la faille".

Avec Eden Shamir à Courtrai

Et pour ce déplacement à Courtrai, Michel Preud'homme pourra compter sur un de ses nouveaux renforts, Eden Shamir, le milieu de terrain israélien. "C'est en effet une bonne nouvelle" a souligné l'entraîneur liégeois..."Eden est qualifié pour jouer. Il a enfin obtenu son permis de travail et fera partie du groupe. Je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Les deux autres nouveaux, Moussa Sissako et John Nekadio n'entrent pas encore dans mes plans pour l'instant. Ce sont des jeunes joueurs que nous devons encore former et préparer. Ce sont des paris sur l'avenir. Nous verrons bien s'ils ont le potentiel pour un transfert définitif".

Michel Preud'homme reste toutefois prudent avant ce déplacement à Coutrai : "Courtrai est dans une bonne période pour le moment comme le prouvent ses deux derniers résultats. Les Courtraisiens ont partagé à l'Antwerp, 1-1 en Coupe de Belgique et ont ensuite décroché un très bon point face au club de Bruges après avoir remonté un handicap de deux buts. Cela veut dire quelque chose. C'est une équipe qui est de nouveau en confiance. Ce sera donc un déplacement difficile pour le Standard mais je compte sur mon équipe pour ne rien lâcher comme lors de nos derniers matches".