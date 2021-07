Mercato : Vanheusden en Italie pour confirmer son retour à l’Inter

Zinho Vanheusden : "Six mois c’est long, je l’ai déjà vécu c’est un avantage" - Pro League... Gravement touché au genou le 1er novembre, Zinho Vanheusden vient de passer le cap de la moitié de sa revalidation. Il devrait prochainement recommencer à courir, nouvelle étape importante dans son retour au haut niveau. Calme et tourné vers l’avenir, il veut revenir mais sans précipiter les choses. "Je vais bien, je suis un garçon positif même s’il y a des jours plus difficiles. La pression, le terrain et les supporters me manquent. Tout ce qui est en lien avec le foot", explique-t-il à Anvers où il travaille chez Lieven Maessschalk.