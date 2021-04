Mbaye Leye satisfait : "J'ai des joueurs qui se révoltent, c'est dans l'esprit du Standard"

Après la victoire étriquée du Standard à domicile contre Gand, l'heure était logiquement à la fête et au soulagement côté liégeois. Mbaye Leye, le coach des Rouches, se montrait notamment heureux de la force de caractère affichée par ses troupes ce dimanche.

"On a eu de nombreux bons contenus, notamment à Genk. Dans le jeu, depuis le début de l'année, on a beaucoup fait et bien fait. Peut-être que quand on a joué contre Bruges, on a pas été à la hauteur, peut-être que contre Anderlecht à domicile, on n'était pas à la hauteur, mais on propose beaucoup de bonnes choses. Je ne vais pas commencer à parler de la moyenne d'âge de mon équipe...mais avec des jeunes on fait des erreurs. Dans l'ensemble, c'est bien, cela prouve qu'il y a du caractère dans cette équipe et des joueurs qui se sentent piqués, se réveillent et se révoltent. C'est dans l'esprit du club" a-t-il résumé au micro d'Eleven.