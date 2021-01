Mbaye Leye heureux : "L’état d’esprit est là, la manière est là, ça me plaît"

Sur la pelouse d’Ostende, le Standard a frôlé la correctionnelle avant d’émerger à la toute dernière seconde grâce à un but miraculeux de Bokadi. Grâce à ce partage, Mbaye Leye, à la barre des Rouches depuis cinq matches, est toujours invaincu. Après la rencontre, le Sénégalais avait donc logiquement le sourire.

"Pourquoi j’ai le sourire ? Je ne sais pas, j’ai pas le Covid, je suis en bonne santé (rires). Non, c’est l’ensemble qui me fait sourire. J’ai vu une belle équipe qui proposait de belles phases de jeu, qui méritait peut-être un peu plus aujourd’hui. La manière dont on joue à l’extérieur me plaît, on fait des erreurs, c’est le foot. On a essayé de jouer avec une intensité plus haute que l’adversaire" explique-t-il d’emblée.

Le nouveau capitaine à la barre du navire liégeois a également tenu à relativiser l’erreur de Cimirot qui amène le second but ostendais : "C'est comme ça, on ne peut pas être parfait. Il y a un malentendu dans l’appel de Lestienne et la passe de Gavory. Cela peut arriver, ce n’est pas un problème. Dans nos quatre premiers matches, on a fait des erreurs aussi, mais l’adversaire n’en a pas profité. Ici on le fait, Cimirot essaie de contrôler de la poitrine au lieu de mettre la tête parce qu’il veut jouer au foot. Et là tu prends un but et tu te dis "ok, on est menés, on doit y aller" et c’est ce qu’on a fait à la fin."

Au final, le Standard arrache un point face à une belle équipe d’Ostende : "Il y en a qui m’ont dit que ce match-là on l’aurait perdu au mois de novembre. Maintenant, on a pris un point, c’est du positif. Dans l’ensemble c’est bien. L’état d’esprit est là, la manière est là, ça me plait" conclut Leye au micro d’Eleven.