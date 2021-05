Mbaye Leye dépité : "Il faut aller chercher très loin pour trouver du positif"

Journée rocambolesque pour le Standard qui est passé par toutes les émotions ce jeudi contre Malines (1-2). D'abord en proposant une prestation indigne en première mi-temps puis en se réveillant après la pause… sans parvenir à renverser le KV. Au classement, les Rouches font du surplace et sont désormais derniers des Play-offs 2 avec 28 points, derrière Malines (31) Ostende (30) et La Gantoise (29).

Logiquement, l’heure était donc à l’introspection pour Mbaye Leye : "Il faut aller très loin pour trouver du positif quand vous encaissez de cette manière ces buts… alors qu’on sait comment Malines va procéder. On est toujours obligé de réagir. On est en phase de reconstruction et de travail qui va nous aider à élaborer plus tard ce qu’on veut vraiment faire."

Le problème est-il donc mental avec des joueurs qui ne mettent pas l’engagement nécessaire ? Pas selon le technicien liégeois : "L’attitude était là, il n’y avait qu’à voir la 2e partie du match. Ils sont resté fidèle à leur tempérament offensif toute la seconde mi-temps. Après, je pense que dans la dernière passe, dans les centres, il y a moyen d’être plus juste. Dans la finalisation beaucoup de choses ont manqué. Mais je répète, quand vous prenez ce genre de but en Play-offs 2, c’est très difficile de revenir."

Revanche déjà ce dimanche pour les Rouches qui auront l’occasion de se venger et de grappiller trois points prépondérants contre les mêmes Malinois : "Le match d’aujourd’hui était déjà important. On le voit, Malines était dernier, maintenant il est premier. Mais il reste neuf points à aller chercher. On est tous ensemble, il y a moyen d’encore faire quelque chose" conclut Leye.