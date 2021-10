Luka Elsner après Cercle - Standard : "Niveau football, on était loin du compte..."

Deuxième match et deuxième partage pour Luka Elsner à la tête du Standard. Après le 2-2 face à OHL samedi dernier, les Rouches ont été stoppés par le Cercle de Bruges 1-1 ce samedi.

"Je veux tout d'abord remercier les supporters pour leur attitude générale. Nous sommes dans une période très compliquée et ils nous ont beaucoup aidés", a tenu à dire Elsner au micro d'Eleven Sports après la rencontre.

Il faut dire que les supporters liégeois n'ont pas vraiment été gâtés par leur équipe, qui a livré une bonne première période avant de perdre le fil en seconde mi-temps.

"On a fait une très bonne entame de match. Sur le 1-0, on montre une action vraiment géniale. Ensuite, on encaisse encore un but qui part d'une frappe extraordinaire, un peu comme le 2-1 contre Louvain. Après cela, ça a été plus compliqué. On a eu encore beaucoup d'espaces en première période que l'on a réussi à exploiter mais sans vraiment avoir de grosses occasions. Et on a souffert en 2e mi-temps", a analysé Elsner, plutôt mécontent de la prestation des siens malgré une attitude positive.

"Notre football n'était pas beau. On a encore beaucoup de points à améliorer. Je peux retenir quand même une mentalité positive et des garçons qui se sont battus. Mais au niveau football, on était assez loin (du compte) aujourd'hui."

Elsner a notamment identifié un problème à corriger au plus vite. "On a pas mal de difficultés à ressortir le ballon quand on est sous pression. Pendant 90 minutes, le Cercle n'a pas arrêté de pousser notre dernière ligne à la faute. Il faut absolument qu'on travaille notre capacité à sortir les ballons. En deuxième mi-temps, on voulait très vite se débarrasser du ballon. Ce n'était pas la bonne solution pour garder une maîtrise dans le jeu."