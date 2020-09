Le Standard se fait peur mais bat Courtrai et se replace au classement général

C’est un Standard un peu remanié qui s’est imposé contre Courtrai. Les Rouches, qui devaient faire sans Gavory suspendu et Bastien toujours blessé, se sont imposés contre Courtrai grâce à une bonne première mi-temps. Montanier en a profité pour aligner Mehdi Carcela , Pavlovic et Oulare et Bokadi .

Résumé du match :

Le début de rencontre est un peu brouillon. Il faut une dizaine de minutes pour que le Standard commence à rentrer dans la rencontre.

Car en face, Courtrai joue haut et pose quelques soucis aux Rouches. Du coup, à la 11e (Amallah), mais surtout à la 18e (Oulare), le Standard se procure les deux premières occasions de la rencontre.

Du côté de Courtrai, il y a des possibilités, mais les visiteurs manquent pour le moment le dernier geste.

Un dernier geste qui commence à arriver au Standard. Si Amallah trouve la barre à la 28e, l’ancien joueur de Mouscron va ouvrir le score sur penalty à la 31e (faute d’Ocansey sur Fai).

Ce but va libérer les hommes de Montanier. À la 35e, Oulare double la marque sur un centre de Raskin. On pense la rencontre déjà pliée pour le Standard, mais la joie est de courte durée. A la 36e, Mboyo, sur la première occasion de Courtrai, réduit l’écart. C’est 2-1, la rencontre est séduisante pendant ces 45 premières minutes.

En seconde période, les deux équipes sont un peu plus brouillonnes, et les pertes de balles sont de plus en plus présentes. Obi Oulare passe par deux fois d’augmenter le score (59e et 64e), mais l’attaquant du Standard n’arrive pas à la mettre au fond. Il ne faudra pas regretter les occasions manquées pour les hommes de Montanier.

Car le Standard continue de gaspiller. Avenatti (71e et 77e) qui a remplacé Oulare et Carcela voient leurs tentatives échouées. Courtrai, de son côté ne se montre plus vraiment dangereux.

La fin de la rencontre est marquée deux faits importants : la sortie sous ovation du public de Carcela, remplacé par Muleka qui obtient ses premières minutes de jeu en championnat. Mais surtout un penalty non sifflé pour Courtrai.

Les Rouches se font peur, mais tiennent bon et remportent les trois points. Après avoir perdu la semaine passée à Louvain, le Standard se relance avec cette victoire et se replace à la 2e place du championnat, à cinq points de Charleroi.