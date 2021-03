Le Standard s’incline face aux Diablotins (0-3), Jean-François Gillet arbitre le temps d'une mi-temps

Le Standard accueillait les Diablotins de Jacky Mathijssen ce vendredi matin sur le coup de 11 heures pour disputer une joute amicale durant la trêve internationale. Privés de onze internationaux, les Rouches se sont largement inclinés 0-3.

Au coup d’envoi, Mbaye Leye aligne une équipe composée de jeunes et de joueurs plus confirmés avec notamment Arnaud Bodart (non repris par Roberto Martinez), Mehdi Carcela ou encore Samuel Bastien.

La première période est marquée par l'absence... d'arbitre. Selon nos confrères de L'Avenir, c'est le gardien réserviste du Standard Jean-François Gillet qui a donc arbitré la première mi-temps de la rencontre.

Les Diablotins ont ouvert le score via Loïs Openda, qui évolue à Vitesse, quatrième de Eredivisie, dès la 17e minute de jeu (0-1).

Au retour des vestiaires, Yorbe Vertessen, attaquant du PSV, marque le deuxième but des siens (53', 0-2) et une minute plus tard le jeune Blauw en Zwart Ignace Van der Brempt enfonce le clou (54', 0-3). Malgré diverses tentatives, les Liégeois ne parviendront pas à réduire le score.

A noter que Nicolas Raskin et Michel-Ange Balikwisha sont entrés à l’heure de jeu pour les Diablotins.

