Le Standard frappé d’une interdiction momentanée de transferts par la Fédération !

Lundi dernier, la Commission des Licences de la Fédération a effectué, comme le prévoit la nouvelle procédure, le contrôle financier de plusieurs clubs professionnels. Le club de Sclessin en faisait partie. On le sait, le Standard connaît actuellement de sérieux problèmes financiers. Il vient d’ailleurs de recevoir une sanction administrative de la Commission avec l’interdiction momentanée de réaliser des transferts entrants durant ce "mercato" estival. Et le club doit s’engager à apurer, au plus vite, quelques dettes, y compris avec la possibilité d’un prêt par le Président Venanzi au club.

Sans quoi cette interdiction pourrait perdurer au-delà de lundi prochain, date de la prochaine entrevue devant la Commission. Au Standard, le directeur général Alex Grosjean demeure serein. Le club est en attente de rentrées financières et il ajoute que "la philosophie actuelle du club n’est de toute façon de n’effectuer aucun transfert entrant s’il n’est pas précédé lui-même d’un transfert sortant."

On s’étonnera quand même que la sanction de la Commission des licences n’ait pas été publiée dans la "Vie Sportive", l’organe officiel de la Fédération, mis en ligne tous les mercredis sur le site de l’Union belge.

Rappelons enfin que deux gros dossiers doivent aussi être résolus dans les heures qui viennent en bord de Meuse. Celui de Michel-Ange Balikwisha qui veut aller à l’Antwerp et non à Bruges, menaçant avec son entourage et son agent d’actionner la loi de 78 pour casser son contrat. Et celui de Zinho Van Heusden qui devrait être acheté, comme prévu, ce 1er juillet par l’Inter avec une plus-value de 4 millions pour le Standard. Mais pour aller où finalement ? La question reste ouverte. A l’Inter ou ailleurs ? Un prêt dans un autre club italien n’est pas à exclure, à moins que le joueur ne reste à Sclessin sous forme là aussi d’un prêt. Il s’agira alors de déterminer qui prendra en charge, le cas échéant, le salaire du défenseur limbourgeois.