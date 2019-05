Le Standard dit « non au racisme et à toutes les formes de discriminations » - © Tous droits réservés

Le Standard dit « non au racisme et à toutes les formes de discriminations » - Pro League :... Dans la continuité des actions déjà entreprises par le club la saison dernière et de l’action ALL TOGETHER réalisée par les jeunes joueurs de notre centre de formation lors de l’avant-match de vendredi dernier, le Standard de Liège a souhaité à nouveau marquer le coup lors de la rencontre de ce jeudi 16 mai contre le Club de Bruges en affichant un logo spécial « NO TO RACISM » sur l’avant des maillots des joueurs Rouches lors de la 1ère mi-temps de cette rencontre de Play-Offs 1.