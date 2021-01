Le Standard arrache un point à la toute dernière seconde sur la pelouse d'Ostende

Poussé dans ses retranchements par Ostende, un Standard volontaire mais trop fébrile défensivement, a arraché un point en toute fin de match grâce à un but de Bokadi ! (2-2). Les Rouches avaient pourtant été cueillis à froid par Sakala dès la 8e minute de jeu. Ils étaient revenus dans la rencontre juste après l'entracte grâce à Balikwisha avant de boire la tasse à l'heure de jeu sur une grossière erreur de Cimirot qui a offert un doublé à l'insaisissable Sakala. Et alors que plus grand monde n'y croyait, les Liégeois sont donc revenus du Diable vauvert pour éviter une première défaite à leur entraîneur, Mbaye Leye.

Le Standard arrache un point contre Ostende. - © JOHN THYS - BELGA

Le résumé :

Alors que les échéances se multiplient et que le leader Bruges pointera le bout de son nez dimanche, Mbaye Leye décide de faire tourner. Exit donc les Gavory, Raskin, Amallah, Lestienne et Klauss pour donner du temps de jeu aux Laifis, Cimirot,Tapsoba, Muleka et Carcela.

Ostende, lui, reste fidèle à ses principes. Les Côtiers pressent haut, mettent le pied sur le ballon et se procurent deux corners infructueux.

Après huit petites minutes de combat, Bataille s’échappe sur son flanc droit. Laifis est parti à la chasse aux pâquerettes, la charnière centrale est en pleine sieste et Sakala tout seul pour reprendre le centre dans la surface. Abandonné, Bodart ne peut rien faire, Ostende prend déjà les devants grâce au 10e but du Zambien ! (1-0, 8’)

Piqué au vif mais essoufflé après un début de match intense, le dispositif rouche, sans automatismes, sans rythme, peine à mettre le feu à la digue ostendaise. Les corners pleuvent (8 en première mi-temps) mais les occasions concrètes sont, elles, aussi rares qu’un oasis en plein désert.

La preuve, sur ce centre tendu côté droit vers Muleka. La défense semble dépassée, Jackson fight mais passe à quelques cheveux du cuir. Même topo sur une frappe ultra puissante de Bastien qui prend la bonne direction avant de s’envoler bien haut dans les travées d’une Diaz Arena désespérément vide.

Face à un Standard qui reprend du poil de la bête, Ostende, lui, patiente, recule, tempère tel un animal qui attend le bon moment pour jaillir sur sa proie. Perte de balle liégeoise, en un clin d’oeil la bête ostendaise se met en branle. Une, deux passes rapides pour trouver Gueye à l’entrée de la surface.. Le géant sénégalais fusille Bodart qui s’interpose brillamment. Rideau.

Double changement gagnant pour Leye

Frustré par ce qu’il a vu avant l’entracte, Leye procède à un double-changement : Amallah et Klauss montent au jeu, au relais du tandem des invisibles, Tapsoba et Muleka.

Coaching (encore) gagnant pour Leye puisque après une petite minute de jeu Amallah met Hubert à contribution d’une frappe en taclant. Le portier ne peut que détourner...dans les pieds de Balikwisha. Dans un angle fermé, Michel-Ange crucifie Ostende.

Le rythme remonte, les secondes s’égrènent et les débats s’équilibrent. Possible tournant après l’heure de jeu. A l’offensive, Lestienne, fraîchement monté au jeu, trébuche sur le ballon. Ostende récupère, Hjulsager catapulte un long ballon vers l’avant. En qualité de dernier homme, Cimirot rate complètement sa tête et lance...Sakala. Le fer de lance ostendais ne se fait évidemment pas prier et inscrit son 11e but personnel de la saison, 2-1 !

Dos au mur, le Standard doit réagir. Mais à force de trop monter et se dévoiler, les Rouches s’exposent au jaillissement ostendais. Résultat, l’insaisissable Sakala s’offre un nouveau face-à-face avec Bodart mais croque trop son envoi. Dans la foulée, Siquet s’adonne au tir de loin mais sa frappe s’envole.

La fin de match est haletante. Le Standard pousse mais se heurte à des Côtiers parfaitement repliés, roublards, tactiques pour gagner quelques précieuses secondes. Le temps file, les phases arrêtées s'accumulent et les Rouches mettent la pression. 94e minute....tout dernier ballon dans la surface...tout le monde s'arrache et...Bokadi est là pour mettre au fond. 2-2 à la toute dernière seconde !!