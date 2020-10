Le Standard affronte-t-il des équipes trop réalistes ?

Montanier : "Personne ne marque de point ce soir, chacun doit jouer à son niveau, car si on n'est... C’est un Philippe Montanier assez fâché sur son équipe après la défaite à Saint-Trond qui s’est présenté au micro d’Eleven Pro League. "Je suis fâché, frustré et dépité. C’est une grosse déception, car on avait à cœur de rester dans le haut du classement mais on a fait une prestation moyenne à tous les niveaux. Mais même en étant très moyen on aurait pu ramener un nul. Je trouve qu’on a eu une meilleure réaction 2e mi-temps quand même. C’est vrai que sur les deux tirs cadrés du match, on prend encore deux buts. C’est rageant, mais c’est de notre faute. On a aussi besoin de cette réussite pour faire des résultats", a commencé le coach Rouche. Et Montanier d’ajouter sur la réaction insuffisante de la part de ses joueurs : "Je n’ai pas eu de réactions. J’ai fait quelques changements, mais personne ne marque de points ce soir. Le niveau technique est en dessous de ce qu’on peut faire et au niveau de la détermination, on a été en dessous de l’adversaire. Après, il ne reste plus grand-chose pour gagner un match." On le voit dans les propos du coach, il faut que le Standard se reprenne. Et pour Montanier, cela passe par "une prise de conscience individuelle, car les joueurs ne sont pas à niveau. Mais il y a aussi à faire au niveau collectif car on a manqué de cohésion. Elle s’effrite un peu sur les derniers matches et on doit faire attention, car c’est une de nos forces depuis le début." Si les joueurs ont conscience de devoir faire mieux, il ne va pas falloir traîner : "En tout cas, moi j’ai des choses à leur dire. Mais il faudra surtout montrer des actes sur le terrain. Chacun doit jouer à son niveau, car si on n’est qu’à 60%, on est une équipe moindre. Mais on doit tous se remettre à niveau, on est tous dans le même bateau", a conclu le coach du Standard. Au classement, Saint-Trond se donne un peu d’air (14e, 9 points). Le Standard se retrouve 5e avec 18 points tout comme le Beerschot (4e), battu 3-2 dans le derby par l’Antwerp, qui est en tête (20 points).