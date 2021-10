Le soulagement du revenant Merveille Bokadi, (déjà) sauveur du Standard : "Ça m'avait manqué"

En panne sèche de confiance et de résultats probants depuis quelques semaines, le Standard a failli connaître une nouvelle mésaventure samedi contre Courtrai (1-1). Menés au score, les Rouches n'ont dû leur salut qu'à un but en toute fin de match (82') de Merveille Bokadi. Monté au jeu pour la 1e fois de la saison en Pro League quelques instants plus tôt, le roc congolais savourait ce retour au premier plan, après six longs mois de galère suite à une rupture du tendon d'Achille.

C'est donc logiquement le sourire aux lèvres que le Liégeois s'est présenté au micro de Vincent Langendries. Heureux d'avoir pu fouler la pelouse de Sclessin mais aussi d'avoir pu aider l'équipe : "Ça fait plaisir. Je reviens de loin ! Revenir comme ça et pouvoir marquer, ça fait vraiment plaisir. A moi-même, à mes coéquipiers et aux supporters aussi."

►►► À lire aussi : Standard : Grosjean dénonce "les manœuvres de déstabilisation" de Fornieri et commente la situation sportive et financière du club

►►► À lire aussi : Luka Elsner sur son transfert au Standard : "Un mercenaire ? Je suis parti dans un des plus grands clubs de Belgique, pas en Chine"

Six mois après, Bokadi a donc retrouvé la ferveur et l'ambiance du Bord de Meuse : "Dès ma montée au jeu, c'était magnifique. Ça m'avait manqué pendant ces six mois sans jouer. Mais tout cela est aujourd'hui oublié, on va continuer de bosser pour faire des bons résultats et gagner des matches. Si le Standard a besoin de moi ? Oui, mais ça va aller mieux match par match. Je veux revenir petit à petit, ça va aller tout seul. Dans le vestiaire, tout le monde a envie de faire mieux. On communique beaucoup, on veut oublier les défaites. On essaie de penser aux prochains matches qu'on veut gagner. Si on baisse la tête et qu'on reste pessimistes, ça n'ira pas..." a-t-il conclu.