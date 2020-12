L'aérien Nicolas Raskin ouvre son compteur buts en Europa League d'un joli coup de tête

L'aérien Nicolas Raskin ouvre son compteurs buts en Europa League d'un joli coup de tête - © BRUNO FAHY - BELGA

L'aérien Nicolas Raskin ouvre son compteurs buts en Europa League d'un joli coup de tête -... Déjà éliminé d'Europa League, le Standard accueillait Benfica ce jeudi soir, avec la ferme intention de redorer son blason et de conclure la compétition de la plus belle des manières. Dominés en début de match, les Rouches ont fait mouche dès leur première incartade dans le camp portugais. Superbe combinaison entre Jans et Cimirot côté droit, le centre du Luxembourgeois est précis et trouve le crâne d'un Nicolas Raskin hyper-aérien. Grâce à une belle détente, le médian liégeois ouvre la marque et son compteurs buts en Europa League par la même occasion. Malheureusement pour le Standard, la joie ne sera finalement que de courte durée, Everton égalisant - également de la tête - quelques minutes plus tard.