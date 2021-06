Jupiler Pro League – Le Standard et l’Union partagent en amical, Eupen surprend Seraing

Plusieurs matchs amicaux ont été joués ce mercredi après-midi par des clubs de D1A. Battu samedi 1-3 par l’Union Rochefortoise (D3 amateurs), le Standard a partagé l’enjeu face à l’Union Saint-Gilloise (0-0). Les Bruxellois ont eu la plus grosse occasion de marquer mais Dante Vanzeir a manqué la transformation d’un penalty qui lui avait été accordé pour une faute de Nicolas Gavory (88e). A ce moment-là, le jeune Matthieu Epolo, 16 ans, avait pris la place d’Arnaud Bodart dans le but (60e).

Au Kehrweg, Eupen a battu Seraing 2-1. Chez les Métallos, les jeunes Ryan Djedje et Noah Serwy étaient titulaires tout comme deux joueurs dont le test a été prolongé : le latéral Junior Sambu Mansoni et l’attaquant Marius Mouandilmadji, auteur du but de la victoire contre Gand (0-1). Par contre les buteurs eupenois étaient connus : Stef Peeters (32e, 1-0) et Smail Prevljak sur penalty (51e, 2-0). Mouandilmadji a de nouveau frappé juste pour Seraing (55e, 2-1).

Le Beerschot a battu Verl, une équipe de D3 allemande, sur le même score. Blessing Eleke (49e, 1-0) et David Mukuna-Trouet (84e, 2-1) ont pris à leur compte les buts des Rats. Julian Schwermann avait remis momentanément les deux équipes à égalité (80e, 1-1).

2-1 a également le résultat final de Club Bruges – Lokomotiv Zagreb. Les Croates ont ouvert la marque par Lukas Kacaverda (11e, 0-1) mais Bas Dost (44e, 1-1) et Charles De Ketelaere (88e, 2-1) ont renversé la situation en faveur des champions de Belgique.

Par contre, le FC Malines n’a pas fait le poids face à Utrecht : 2-7. La formation néerlandaise menait déjà 1-4 au repos.