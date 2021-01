Jbari : "Il faut que le Standard tourne le bouton offensif pour aller faire mal aux équipes"

Avec sa victoire au Cercle de Bruges, Mbaye Leye réalise un 6/6. De quoi enfin relancer le Standard ? Toute l’équipe de Complètement Foot s’est exprimée sur ce match.

Et le premier à dégainer, c’est Nordin Jbari. Pour notre consultant, le match a été "compliqué. Pour arriver dans les 30 derniers mètres, c’était laborieux. La dernière passe n’était pas là non plus. C’est surtout une équipe tenue par Raskin en première période et en seconde, c’était une équipe défensive. Le Standard a juste essayé de tenir le score."

>> Lire aussi : Un Standard dominé mais volontaire l’emporte au Cercle Bruges, 6/6 pour Mbaye Leye

Et Jbari d’ajouter sur les soucis offensifs : "Il faut que le Standard tourne le bouton offensif pour aller faire mal aux équipes. Car ce n’est que 1-0 contre le Cercle. Le Standard a reculé en 2e. Mais avec deux matches et deux victoires, c’est intéressant et positif. Leye a dit une chose intéressante : est-ce que les attaquants ont eu des occasions pour marquer. Très peu. Quand on voit aujourd’hui Muleka, Il n’a pas reçu énormément de ballons. Les trois points et 6/6 c’est très bien, mais il y a encore du travail."

Pascal Scimè est d’accord avec notre consultant. Pour notre journaliste, le match est "encourageant, mais je rejoins ce que dit Nordin. Si le Standard bat Malines la semaine prochaine, on pourra parler de confirmation, sachant que Malines est l’équipe la plus en forme en ce moment. La route empruntée est la bonne. Mais il reste du travail. Leye en est conscient et les joueurs aussi. Mais vu les résultats en Pro League et à part la première place pour Bruges, il va y avoir de la bagarre. On a peut-être le championnat le plus passionnant de ces dix dernières années. Qui sera en PO ? Qui va se sauver ? Qui va descendre et être barragiste ? Une fois n’est pas coutume, on a des équipes mal classées qui produisent du jeu."

Finalement, pour toute l’équipe, il y a encore pas mal de travail chez les Rouches. Mais une chose est sûre : d’après Nordin Jbari, "l’efficacité n’est pas encore là, mais ce but permet de prendre les trois points et cela laisse un peu de temps à Leye pour construire quelque chose."

Avec ces deux victoires, le Standard remonte à la 8e place au général, à deux points de la 4e place détenue par Charleroi.