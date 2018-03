Gillet: "Si on n'avait pas intégré les PO1, moralement ça aurait été très dur en finale contre Genk"

Le rendez vous est fixé au Piccolo mondo, un restaurant italien tenu par des amis du gardien liégeois. L’Italie, c’est une partie importante de la vie de Jean-François Gillet.

"J’ai passé 16 saisons dans le Calcio, quasi toute ma carrière professionnelle. Mais le Standard de Liège, c’est " à la maison " pour moi : je suis originaire de Soumagne, j’ai fait mes classes d’âge ici, et signé mon premier contrat professionnel. Il y a 3 ans, quand Olivier Renard m’a proposé de revenir, je n’ai pas hésité, et c’est au Standard que je veux terminer ma carrière."

Lorsqu’il est revenu, il y a trois ans, Gillet a d’abord été prêté à Malines, puis a évolué comme titulaire, concurrent de Guillaume Hubert, avant de voir Mémo Ochoa débarquer à Sclessin en début de saison. Résultat : le banc, et les miettes des rencontres de Coupe de Belgique, pour un joueur qui malgré ses 38 printemps se sent toujours l’âme et les jambes d’un N1.

"Ca a été très difficile à accepter, j’étais amer, mais j’ai fait contre mauvaise fortune bon cœur et je me suis entraîné pour être prêt quand on m’appellerait. Régi Goreux et Seb Pocognoli, qui ne recevaient plus de temps de jeu non plus, ont fait comme moi, et c’est un des secrets de notre réussite. C’est une mentalité qu’on essaye de réinstaller au Standard."

La victoire en finale de Coupe, avec cette parade décisive à la 87è qui permettait la prolongation puis le but d’Emond, efface bien des amertumes. Et éveille l’appétit : "Oui, j’espère bien être le titulaire en Europa League, même si Ochoa est toujours présent, ou un autre titulaire en championnat. En tout cas, je préparerai la saison pour montrer que j’ai le niveau. Cette victoire en finale de Coupe, c’est un des meilleurs moments de ma carrière, surtout vu ma frustration durant la saison. On a écarté Anderlecht, Bruges, Ostende puis Genk, dans des matchs de grosse intensité, fantastique ! Et on a tellement " ramé " durant la phase classique, que ce trophée fait un bien fou."

Avec une qualification pour les Play-Off 1 et la victoire en Coupe, la saison du Standard est réussie. Mais ne nous y trompons pas, tout cela a été obtenu sur le fil du rasoir. Avec un peu de malchance les Rouches passaient à côté des 2 objectifs, et la saison était un échec, pour la 3è fois d’affilée.

"C’est vrai, et ce n’est pas normal que le Standard connaisse tant de difficultés. La raison principale est notre retard à l’allumage. Nouveaux joueurs, nouveau coach, mauvais résultats dans les premières semaines, et tout part de travers. Mais notre réussite, ce n’est pas de la chance ! Une équipe qui attaque autant, qui ne baisse jamais les bras et dans laquelle il y a tant de talent, finit toujours par être récompensée. Notre atout principal, c’est notre mentalité, l’esprit de jusqu’au-boutisme, et la camaraderie."

Cet esprit de famille c’est un des apports essentiels de Ricardo Sa Pinto, de même que la gestion du groupe. Le Portugais a beaucoup parlé à ses joueurs, à tous, même et surtout aux réservistes, pour tenir tout le monde en haleine, concerné.

Par contre, les excès de l’entraîneur du Standard auraient pu coûter cher aux liégeois, raison pour laquelle les quatre mousquetaires (Goreux, Pocognoli, M’Poku et Gillet) ont sollicité un entretien avec Sa Pinto et lui ont expliqué que les arbitres finiraient par faire payer au club les frasques du coach.

"On a fait ça de manière très constructive, pour le bien de tous, et comme c’est quelqu’un d’ouvert et d’intelligent, il a accepté et compris. Et depuis, d’ailleurs, il n’y a plus rien à dire contre lui."

Dans le vestiaire, même réserviste, Gillet est un des principaux leaders: "Je ne suis pas du genre à taper mon poing sur la table, je ne crie jamais. J’essaye des dire les bonnes choses au bon moment. Notamment, à la mi-temps du dernier match de la phase classique du championnat, à Ostende, on était menés 2-0 à la mi-temps, Courtrai était qualifié et nous on voyait arriver les PO 2 pour la 3è fois d’affilée. Un gros échec, encore ! Alors, à la mi-temps, j’ai parlé, calmement mais fermement, pour remobiliser tout le monde. Puis Poco a pris la parole, puis le coach, puis Mehdi est monté, le match a basculé, et voilà. Surtout, cette qualification pour les Play-Off nous a boosté pour la finale de Coupe une semaine plus tard. Si on n’avait pas intégré les PO1, moralement ça aurait été très dur en finale contre Genk."

En finale de Coupe, le geste décisif est probablement ce réflexe étonnant du gardien du Standard à la 87è minute. Mais quelques minutes plus tard, avec sa tête victorieuse, c’est Renaud Emond qui revêt le costume de héros. Un peu injuste ?

"Pas du tout ! D’abord, tout le monde a reconnu que mon arrêt était déterminant, et surtout, je suis super-heureux pour Renaud, qui le mérite mille fois, tant il a ramé et travaillé pour rester au top malgré son peu de temps de jeu. Et il est toujours resté si positif ! Comme moi, c’est vrai, comme Poco, Régi, et d’autres. C’est une mentalité qu’on veut réinstaurer, et une des raisons de notre succès."

Quand on lui demande s’il a une idole dans le football, il répond " non " mais avoue qu’il a une admiration sans bornes pour Gigi Buffon, qu’il a bien connu dans le Calcio. "Sur le terrain, mais tout autant en dehors, Buffon est un très grand Monsieur."

Et s’il doit être fier de lui-même, ce serait pour quelle raison ? "….ma mentalité, alors ?! Je me suis toujours efforcé, quel que soit mon statut, de rester positif, de me donner à fond, et de respecter mon club mes équipiers, et mes adversaires."

Bientôt les Play-Off 1 (dès ce vendredi 30 mars contre Charleroi) ; il est fort possible que Jean-François Gillet quitte le banc des réservistes.