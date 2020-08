François Fornieri veut "contribuer à accélérer le développement" du Standard

Nous vous l’annoncions en exclusivité ce matin et c’est désormais officiel : François Fornieri entre dans le capital du Standard et en devient le co-administrateur délégué avec Bruno Venanzi.

Le patron de la société pharmaceutique Mithra a réagi à cette information via le site internet du Standard. "J’ai toujours déclaré ma flamme pour ma ville et le club des Rouches dont j’ai été abonné pendant de nombreuses années. Je me réjouis de pouvoir désormais contribuer à accélérer son développement en compagnie de Bruno et son équipe."

Bruno Venanzi - qui reste président du club - s’est lui aussi réjoui de cet investissement et estime que l’arrivée de Fornieri aidera le Standard à grandir ultérieurement. "Je suis très heureux que François me rejoigne dans l’actionnariat du club. Sa passion, son enthousiasme, sa vision et son expérience du monde des affaires seront des atouts indéniables dans le développement du Standard de Liège.