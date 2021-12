François Fornieri toujours disponible pour le Standard : "Bruno Venanzi doit partir"

Le Standard est en pleine tempête. L’humiliation subie face aux Carolos (0-3) lors de la 17e journée de Pro League est la goutte qui a fait déborder le vase. C’en est trop pour une partie des supporters liégeois qui a réclamé le départ de la direction. En quête d’un nouvel investisseur pour remédier aux difficultés financières du club, Bruno Venanzi n’a visiblement pas encore trouvé chaussure à son pied. A l’heure actuelle, seul… François Fornieri s’est déclaré intéressé par un rachat – partiel ou total – du Standard.

Contacté par nos confrères de Sudpresse, l’actionnaire principal de Mithra s’est montré clair : "Je reste disponible pour le Standard". Tout proche de rejoindre le bateau Venanzi avant que l’affaire ne capote, Fornieri a donc toujours en tête d’investir dans le club liégeois et ce malgré les mauvaises relations qu’il entretient avec le Président actuel des Rouches.

"Bruno Venanzi doit prendre ses responsabilités et partir. Il y a dix ans, le Standard était le premier club belge, au niveau sportif comme au niveau de la trésorerie. Et aujourd’hui, il est dans le ventre mou pour ne pas dire pire et doit trouver année après année des astuces pour avoir sa licence", a déclaré le businessman.

Avant de reprendre : "Bruno Venanzi sait très bien ce que je veux. Je ne veux pas être président, je ne veux pas être CEO. Juste actionnaire. Il est clair et net que je n’irai pas sans Lucien D’Onofrio à mes côtés".

Se dirige-t-on vers un duo François Fornieri – Luciano D’Onofrio à la tête du matricule 16 ? On en est encore très loin, surtout quand on connaît la grande rivalité entre Venanzi et Fornieri. Néanmoins, cette idée ne devrait pas déplaire à certains supporters liégeois…