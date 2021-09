Footgate : L’étrange transfert de Gohi Bi Cyriac du Standard à Anderlecht en 2012

#Investigation - Le Milieu du terrain (17/26) - 29/09/2021 Toute notre alimentation peut être falsifiée : une enquête édifiante et inédite nous plonge au coeur de ce phénomène préoccupant, en constante augmentation. Plus discrets qu'un cartel de drogue, plus insaisissables que des trafiquants d'armes, des criminels ont fait main basse sur notre nourriture. Huile d'olive, poisson, viande, épices, aucun rayon n'échappe à leur juteux trafic. Un pactole estimé en Europe à 30 milliards d'euros enrichit chaque année une mafia d'un genre nouveau. Le crime organisé écoule des produits altérés dans les restaurants, les supermarchés, et tous les commerces de bouche de l'Union européenne. Leur secret ? changer un ingrédient, le remplacer par un autre, moins cher, et le tour est joué. Qui sont ces nouveaux trafiquants ? Quels sont leurs modes opératoires ? Il y a-t-il moyen de les stopper ? Sur les pas des enquêteurs et des fonctionnaires qui ont découvert les premiers il y a 10 ans ce trafic en plein essor, le film nous entraine dans un tourbillon de malversations qui ont toutes pour cible des produits alimentaires de grande consommation. De la Hollande aux prises avec la fausse viande bovine, à l'Espagne, à qui revient la palme du trafic le plus ahurissant : de la chair de thon périmée piquée et recolorée avec des produits toxiques. En passant par la Pologne, l'un des maillons faibles parmi les pays européens, ou encore l'Italie, littéralement submergée par les fraudeurs qui dénaturent toute sa gastronomie. Rien n'aurait été découvert sans la fronde menée par une poignée de lanceurs d'alerte. Deux d'entre eux nous révèlent les dessous de ce trafic mondialisé, qui ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Les escrocs de l'alimentaire font leur shopping dans le monde entier. Et face à ce péril majeur, les autorités sont débordées. C'est en février 2013 que l'on découvre l'ampleur du problème. Des dizaines de milliers de tonnes de viande hachée étiquetée boeuf et vendue dans l'Europe entière étaient en fait composées... de cheval. Personne n'imaginait qu'un flux aussi important de nourriture falsifiée pouvait se déverser sur les consommateurs. Chargés de mener la contre-offensive, des fonctionnaires européens de la Direction Générale de la Santé font l'hypothèse que la viande n'est pas la seule cible des trafiquants. Deux ans après, ils vont contribuer, avec l'aide d'un groupe de lanceurs d'alerte internes à l'industrie, à mettre au jour un trafic encore plus vaste et inquiétant. Du thon rouge vendu frais qui ne l'est pas en réalité, transitait à bas bruit depuis des années à travers les frontières européennes. Dans la foulée, les Etats membres s'aperçoivent que le poisson arrive en tête des aliments les plus fraudés. Comment lutter contre cette invasion de produits falsifiés ?