Après deux défaites face aux Glasgow Rangers (0-2) et à Benfica (3-0), le Standard doit absolument se relancer dans ce groupe D d'Europa League lors de son déplacement en Pologne face au Lech Poznan. Une rencontre qui débute à 18h55 et à suivre en direct vidéo en notre compagnie sur Auvio et sur Tipik.

Les Polonais, tombeurs de Charleroi en barrages, ont eux aussi perdu leurs deux premiers matches mais sont loin d'être un adversaire abordable...surtout pour un Standard affecté par des problèmes de noyau.

Philippe Montanier devait déjà se passer de Zinho Vanheusden (saison terminée après une déchirure des ligaments croisés) et de Jackson Muleka pour blessure et a reçu une très mauvaise mardi en découvrant les résultats des tests PCR. Six de ses joueurs sont en effet positifs au coronavirus: Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba.

Le coach français du Standard va donc devoir se montrer créatif dans une rencontre déjà capitale pour la suite du parcours.