Domenech : "Est-ce qu'on va laisser le temps à Montanier au Standard ? Je suis sceptique"

C'était l'une des grosses informations de la semaine dernière : Philippe Montanier succède à Michel Preud'homme et endosse le rôle d'entraîneur principal du Standard. Un beau challenge pour l'ancien coach de Rennes et de la Real Sociedad qui vient donc poser ses valises en Bord de Meuse.

En marge de cette signature, l'équipe de Complètement Foot a contacté Raymond Domenech qui connait bien le football français. L'ancien sélectionneur français a donné son avis sur le nouveau technicien des Rouches : "Philippe Montanier est un bon entraîneur. Il a des grandes capacités, des compétences, une connaissance de la région, il ne sera donc pas dépaysé. Il connait le championnat, connait les joueurs, et il est content de recommencer. La Belgique est un pays francophone, le Standard aussi. Il n'y aura donc pas de problème de langue, de culture. La Belgique et la France sont plus que cousins" a-t-il expliqué au sujet de Montanier.

Domenech a également donné son avis sur le fait de faire joueur les jeunes, une tactique chère à Montanier : "Faire jouer les jeunes c’est bien mais faut qu’ils soient bons. L’idée c’est pas de dire 'on va faire jouer des jeunes pour faire jouer des jeunes'. Si on fait jouer des jeunes et que l’équipe est plombée parce qu’ils n'ont pas le niveau, ça sert à rien. C’est à petites doses, on ne jette pas comme ça 4-5 jeunes dans la fosse aux lions. Ca se prépare, ça se construit et pour ça il faut de la patience. Comme les joueurs sont devenus des marchandises qu’on va vendre, il faut qu'ils jouent. Un jeune fait dix bons matches il vaut 15 millions, il fait une bonne saison, il vaut 40 millions, c’était comme ça avant la Covid."

"Dans le fonctionnement des dirigeants, c’est ça. Il faut du temps, un vrai travail de préparation et donc le travail du recrutement des jeunes est essentiel. Si un club ne peut pas avoir les meilleurs jeunes de sa région parce qu’il n’a pas noyauté avec les clubs, il va avoir des difficultés. Ça a été la force de Lyon pendant longtemps, il faut avoir de bons jeunes. C’est essentiel, c’est la base. Après il faut être capable de les faire jouer. Philippe Montanier est très bon pour ça, pour les incorporer petit à petit. Est-ce qu’on lui laissera le temps ? C’est ma question. Et là je suis sceptique quand je vois le parcours du Standard sur les dernières années, les mouvements en permanence. On verra si quelque chose va bouger ou changer" a-t-il conclu.