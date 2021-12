Croky Cup : le Standard peut-il rallier le dernier carré en battant Gand ? (direct audio intégral et commenté 20h30)

Encore battu à Louvain et alors qu’il traîne son spleen en 2e partie de tableau en Pro League (12e), le Standard a une occasion en or de retrouver la confiance et de redorer son blason en Coupe puisqu’il affronte Gand ce mercredi en quarts de finale.

Notons que pour la 1e fois, le direct audio intégral du match sera disponible sur Auvio.

En 8e, les Liégeois avaient difficilement franchi l’obstacle Beerschot (2-0) en venant à bout des Anversois en prolongations grâce à des buts de Muleka et de Bokadi. Une victoire qui était quasiment restée sans suite puisque, depuis, les Rouches ont concédé deux défaites en trois matches.

De leur côté, les Buffalos, qui retrouvent du poil de la bête en championnat (6e et sur un 12/15) voudront poursuivre sur leur lancée pour rester la seule équipe belge encore présente sur les trois fronts.

Malheur au perdant de cette rencontre donc qui verra (sans doute) l’une de ses dernières chances de brandir un trophée s’envoler. Début des hostilités vers 20h30.