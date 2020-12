Deux matches remportés sur les 14 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Standard a décidément besoin d’une victoire ce mercredi contre Courtrai pour retrouver un minimum d’enthousiasme. Un duel comptant pour la 18ème journée (avancée) de Pro League et que nous vous proposons de suivre en direct commenté et radio.

Auteurs d’un 4 sur 15 en championnat, les Rouches ont perdu du terrain au classement mais restent tout de même dans le coup. Huitièmes avec 25 points, les Liégeois n’ont que trois points de retard sur la quatrième place de Louvain.

"On est pénalisé par des fautes grossières. A ce niveau, cela ne pardonne pas", résumait Philippe Montanier après la défaite contre Gand dimanche. Des imperfections que le Standard devra gommer rapidement s’il veut toujours avoir son mot à dire dans la course aux play-offs I.

L'entraîneur français a cette fois misé sur Felipe Avenatti, qui n'avait plus eu l'honneur d'être titularisé depuis le 30 août dernier et la victoire des Rouches au Beerschot (0-2, et il avait marqué !) lors de la quatrième journée de Pro League, comme attaquant de pointe face à ses anciennes couleurs.

Avec 20 points, Courtrai, dixième, est quant à lui parfaitement installé dans le ventre mou du classement. Les Kerels sortent d’un partage contre Charleroi (0-0) et une défaite 0-3 contre Louvain.