Coupe de Belgique : La Gantoise élimine un Standard incapable de se révolter et file en demi-finale (3-1)

Le parcours du Standard en Coupe de Belgique s’est arrêté en quart de finale. Battus par Gand 3-1, les Liégeois disent adieu à ce qui aurait pu sauver leur saison. Les Buffalos eux, continuent leur route dans la compétition.

On ne peut pas dire qu’on ait assisté à une première mi-temps mémorable. La fameuse révolte réclamée par les supporters du Standard mais aussi par le coach, Luka Elsner, n’était pas du tout présente en ce début de rencontre. Sven Kums en a rapidement profité pour inscrire le seul but de cette mi-temps, avec une jolie frappe dès la huitième minute. Et un score de 1-0 à la pause.

Une pause qui a fait du bien aux Rouches puisqu’ils ont égalisé après seulement 30 secondes dans cette deuxième période. Une réalisation signée Aron Donnum.

Mais la joie était assez brève puisque Tarik Tissoudali rendait l’avantage aux hommes d’Hein Vanhaezebrouck, sept minutes seulement après l’égalisation du Standard. Luka Elsner n’a pas hésité à faire sortir Nicolas Raskin et Selim Amallah avant l’heure de jeu ; les deux hommes ont reçu une carte jaune en première mi-temps et sont passés tout près de la deuxième, le coach ne veut pas terminer cette rencontre en infériorité numérique.

La rencontre s’est un peu équilibrée et a gagné en intérêt au fil des minutes. Mais alors que les Gantois menaient, ce sont eux qui se procuraient le plus d’occasions franches. Henkinet a alors sorti une parade nécessaire face à un ballon flottant de Laurent Depoître. L’impression était alors que l’on se rapprochait plus du but du break que de celui de l’égalisation.

Les hommes d’Elsner ont remis un peu le pied sur le ballon en fin de rencontre, sans parvenir à concrétiser ces quelques minutes de domination. Contrairement aux Gantois qui ont dû insister pour parvenir à faire trembler une nouvelle fois les filets de Laurent Henkinet. Un doublé pour Tissoudali.

Pour finir la rencontre sur une très mauvaise note, le Standard a terminé à dix contre onze suite à l'exclusion de Bokadi, suite à une faute dans la surface adverse remarquée par le VAR.

Le Standard s’est donc incliné 3-1, on a cru à un petit vent de révolte au retour des vestiaires mais il n’a pas soufflé suffisamment fort pour faire vaciller Gand.