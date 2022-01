Coup dur pour le Standard : Bokadi, suspendu deux matches, manquera les rencontres à Anderlecht et face à Bruges

Le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football (URBSFA) a infligé une suspension de trois matches, dont deux effectifs et un avec sursis, ainsi qu’une amende de 2.500 euros à l’encontre de Merveille Bokadi (Standard). Le parquet de l’Union belge de football avait interjeté appel de la décision du Comité disciplinaire mardi, qui avait infligé un match effectif et deux avec sursis et 2.000 euros d’amende au milieu de terrain congolais.

Merveille Bokadi avait été exclu lors de l’élimination contre La Gantoise en quarts de finale de la Coupe de Belgique le 22 décembre (3-1).

Monté peu avant l’heure de jeu sur le terrain des Buffalos, Bokadi a vu rouge dans les dernières secondes du temps additionnel pour une manchette sur Ngadeu, remarquée par le VAR.

Avec cette peine plus lourde, le Congolais manquera aussi le match contre le Club Bruges le 23 janvier en plus du déplacement à Anderlecht le 16 janvier. Les Rouches de Luka Elsner pointent à une inconfortable 15e place, avec seulement quatre petits points de plus que Seraing, 17e et barragiste.