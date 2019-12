Après Anderlecht , place au Standard. Titrés en 2009, les Rouches ont donc entamé cette décennie de la meilleure des manières. Malheureusement pour eux, ils ne sont plus parvenus à rafler le titre suprême depuis. Consolation, la Coupe de Belgique leur a souri à trois reprises sur les dix dernières années, en 2011, 2016 et 2018. De nombreux "grands noms" ont transité par Sclessin ces dix dernières années. Voici les onze joueurs que nous avons sélectionnés, choix résolument subjectifs évidemment. Ces 11 joueurs n'ont pas forcément évolué au sein des clubs au même moment. Mais, ensemble, ils constituent le "11 de rêve de la décennie". Nous vous invitons à voter pour votre équipe en sondage dans l'article. Attention, il faut avoir disputé au moins 40 rencontres avec le Standard pour figurer dans le sondage.

Laurent, véritable ciment d'une défense expérimentée

Ciman, Witsel, Michy : A quoi ressemble le "onze de rêve" du Standard de la dernière décennie ? - © YORICK JANSENS - BELGA

Place à la défense. Vous jugerez par vous-mêmes mais, là aussi, les choix ne sont pas forcément évidents. A gauche, Sébastien Pocognoli, qui incarne pourtant la grinta et la rage de vaincre made in Sclessin, doit laisser la place à Jelle Van Damme. Parce que mine de rien, entre 2011 et 2016, le grand Jelle a disputé plus de 200 matches avec les Rouches. Souvent capitaine dès qu'il foulait la pelouse, le natif de Lokeren a avalé pléthore de kilomètres sur son flanc gauche. Capable de se sacrifier, de motiver, d'haranguer ses coéquipiers, d'être le relais du coach sur le terrain, d'inscrire des buts importants, bref Van Damme devait figurer dans notre onze. Si le Standard est toujours "son club" comme il l'a affirmé récemment, Van Damme lui aura bien rendu.

Dans l'axe, on opte pour un solide binôme composé d'Eliaquim Mangala et de Laurent Ciman. Le premier cité, qui a pourtant levé les voiles pour Porto en 2011, obtient la préséance sur Christian Luyindama. Parce qu'il a endossé la vareuse liégeoise à plus de 100 reprises (contre 75 pour le Congolais) et surtout qu'il a participé au dernier titre des Rouches en 2009. S'il s'est quelque peu perdu par la suite, multipliant les piges infructueuses, il a explosé à Sclessin alors qu'il n'avait que 17 ans. Le second cité est ce qu'on appelle communément un lieutenant. Laurent Ciman, le genre de joueur dont raffole n'importe quel entraîneur. Resté au bercail pendant cinq ans entre 2010 et 2015, le Diable rouge a dépanné dès qu'on faisait appel à lui. Et malgré les critiques persistantes, il répondait fidèle au poste. En tout, Ciman a disputé près de 200 rencontres avec le Standard avant de lever les voiles vers l'Impact Montréal. Chapeau Monsieur.

La dernière interrogation - et probablement la plus importante - concerne le flanc droit. Qui choisir entre Réginald Goreux, fidèle mais trop irrégulier, Collins Fai, performant mais sans marquer les esprits ou Daniel Opare, prépondérant mais souvent oublié ? Au final, on opte pour le dernier cité. Parce qu'il était précieux pendant les quatre saisons qu'il a disputées avec le Standard. International ghanéen, rapide, vivace, souvent bien placé, il prend finalement le dessus à nos yeux.