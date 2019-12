Cavanda met le Standard en demeure et demande d'être réintégré dans le noyau A

Standard - Anderlecht : Le résumé - Pro League - 19ème Journée - 15/12/2019 Le Standard et Anderlecht se sont quittés sur un partage 1-1 dimanche à Sclessin à l’occasion du Clasico. Largement dominateurs en première période, les Liégeois ont pris l’avantage grâce à Selim Amallah (40e) mais ont baissé la garde après la pause. Kemar Roofe en a profité pour faire mouche sur la seule frappe cadrée anderlechtoise (67e). Le Standard a donc recommencé à pousser mais n’est plus parvenu à marquer malgré l’exclusion de Sieben Dewaele (72e). Les Rouches ont notamment réclamé un penalty pour un contact entre Van Crombrugge et Lestienne (85e). Ce partage ne fait clairement pas les affaires du Standard, 4e avec 35 points comme Gand et Charleroi. Anderlecht est pour sa part 10e avec 23 points soit huit de moins que Zulte Waregem, 6e.