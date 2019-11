Bruno Venanzi sur la modernisation du stade de Sclessin :"Améliorer l'infrastructure et le confort du spectateur"

Quatre mois après avoir déposé le permis de bâtir, les dirigeants du Standard attendent désormais le précieux sésame qui devrait être obtenu début 2020 avant de pouvoir, si tous les voyants sont au vert, démarrer les travaux dans moins un an. Le stade de Sclessin va donc subir un sérieux lifting comme l'explique, enthousiaste, le président Bruno Venanzi : "Il s'agit en effet d'un vaste chantier. Les travaux seront conséquents puisque la T2, qui est la plus ancienne tribune du stade, va être complètement rasée. Elle fera place à une toute nouvelle tribune, qui sera légèrement déplacée, afin d'avoir une meilleure visibilité sur le terrain. Cette tribune permettra surtout de fermer complètement le stade en bouclant l'anneau. Quant à la capacité du stade, elle sera augmentée de 4.500 places. On va ainsi passer de 27.500 à 32.000 places".

Bien plus qu'un simple stade

Les travaux ne se limiteront toutefois pas à cette nouvelle tribune. Le Stade sera en effet modernisé pour améliorer le confort des spectateurs. Une priorité pour Bruno Venanzi : "Il n'y a pas que le stade à proprement parlé. Un business center est également prévu avec des surfaces commerciales. Un supermarché verra le jour derrière la Tribune 3. Une salle de fitness est également prévue sans oublier l'amélioration de l'espace de restauration dans et aux alentours du stade. Et puis, n'oublions pas les nouveaux parkings qui pourront accueillir plus de 1.500 voitures au total".

Vu les travaux réalisés, il s'agit évidemment d'un investissement important comme le souligne le président du Standard de Liège "Ce sont des travaux estimés à 80 millions d'euros et cela sans le moindre subside. Grâce à l'immobilière qui m'appartient, nous allons investir avec d'autres actionnaires liégeois dans ce projet. Cette immobilière proposera un bail emphytéotique au Standard. C'est à dire qu'après 35 ans, le Standard de Liège pourra récupérer ainsi l'intégralité du stade".

La mobilité améliorée grâce au tram

La rénovation du stade du Standard coïncidera enfin avec l'arrivée du tram à Liège. Un tram qui desservira Sclessin avec un arrêt à proximité du stade..."C'est quelque chose de formidable pour Liège. Je suis un grand partisan du tram. Les travaux ont déjà commencé de l'autre côté de la ville et effectivement le parking de délestage et la gare de terminus se trouveront juste derrière le stade. Cela va donc améliorer sensiblement la mobilité dans le quartier les jours de match mais aussi les autres jours".