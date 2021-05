Bodart et Balikwisha fiers de la victoire du Standard et de la réaction après la claque d’Ostende

Le Standard devait se ressaisir après le 6-2 subi à Ostende la semaine dernière. S’ils ont marché sur des œufs en début de première mi-temps du match contre La Gantoise, les Liégeois ont progressivement retrouvé confiance et cohésion au fil du match pour s’imposer 2-1 et se rassurer.

Parmi les joueurs qui ont sonné la charge, on retrouve notamment Michel-Ange Balikwisha, auteur du but de la victoire.

"Mon agent m’avait demandé de mettre quinze buts cette saison. Je vais essayer d’en mettre un maximum", a déclaré l’ailier liégeois qui compte 8 réalisations cette saison. "C’est une joie pour moi de marquer autant de buts. Je souhaite à tous les jeunes du club de monter et de faire la même chose", a-t-il ajouté au micro de Pierre Deprez avant de souligner la belle réaction des siens. "L’équipe a eu une bonne mentalité aujourd’hui. Après la défaite à Ostende, on était obligé de montrer de quoi on était capable. On a mal commencé mais ensuite on a travaillé ensemble pour bien presser notre adversaire. Le coach a fait appel à notre fierté après le match contre Ostende et on a répondu présent sur le terrain."

Autre protagoniste majeur de la rencontre, Arnaud Bodart a notamment stoppé un penalty de Vadis Odjidja en fin de match. Un tir au but que le portier liégeois avait lui-même provoqué. "J’ai fait un pas ou deux en arrière trop vite. Cette balle était pour moi mais je suis sorti à contretemps. J’ai crié 'laisse' à Laurent Jans qui s’est arrêté et il y a eu penalty. Heureusement par après, j’ai stoppé ce penalty. Ce sont des choses qui arrivent dans le foot et il faut les corriger par après."

Et de poursuivre sur la prestation collective. "On savait qu’on devait réagir mais il y a toujours un moment de doute au début du match. On n’a pas mal fini la première mi-temps et on a vu en deuxième période que quand on a l’esprit d’équipe, la mentalité et la grinta, on peut faire quelque chose. J’espère que ça pourra être un déclic. On a vécu assez de hauts et de bas cette saison et on espère continuer sur cette lancée. Cette défaite contre Ostende a fait mal mais on a voulu voir positif. Si cette victoire est arrivée, c’est qu’elle devait arriver !"