Menés d'une main de maître par l'Autrichien Raphael Holzhauser, trois fois buteur en trois matches, les Anversois se sont imposés contre Ostende , Zulte puis Bruges le weekend dernier. Parviendront-ils à accrocher une deuxième tête d'affiche à leur tableau de chasse pour poursuivre leur entame de saison plus que parfaite ? Début de réponse dès 16 heures en direct commenté sur notre site ou en radio ici.

Duel du haut de tableau ce dimanche en Pro League. Toujours invaincu, le Standard reste sur un match nul à domicile contre Genk mais compte bien poursuivre son bon début de saison en raflant une 3e victoire en 4 matches. Pour cela, il faudra prendre le dessus sur le Beerschot, surprenant leader du championnat et ce, sans Selim Amallah, exclu face aux Limbourgeois.

Les compos :

Hernan Losada reconduit les vainqueurs du FC Bruges. Philippe Montanier doit lui modifier son onze de départ suite au transfert de Vojvoda, à la blessure de Bastien et à la suspension d'Amallah. Vanheusden, de retour, Cop et Cimirot en profitent et sont titulaires.



Beerschot : Vanhamel, Frans, Prychynenko, Bourdin, Dom, Pietermaat, Sanusi, Vorogovskiy, Holzhauser, Tissoudali, Noubissi



Standard : Bodart, Fai, Laifis, Vanheusden, Gavory, Cimirot, Shamir, Raskin, Lestienne, Cop, Avenatti