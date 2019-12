"Beaucoup d'occasions et un terrain de m****": Preud'homme mécontent du partage

Le Standard a dû se contenter d’un partage 1-1 devant son public lors du Clasico. Les Liégeois se sont procuré de nombreuses opportunités pour tuer le match après avoir mené 1-0 mais ont laissé la porte ouverte à Anderlecht qui a profité de son seul tir cadré pour égaliser.

"Tout était là pour gagner ce match : des occasions, des occasions et un terrain de merde. Ça explique tout. Tout ce qu’on développe, tout ce que l’on crée, c’est très positif mais la récompense n’est pas là", a déclaré le coach du Standard au micro de la Pro League.

Il s’est montré un peu plus mesuré dans ses propos au micro de Benjamin Deceuninck dans la foulée. "On crée, on crée mais on n’est pas souvent récompensé. Ce match c’est du copié/collé des matches précédents avec des circonstances atténuantes avec ce terrain. Il fallait en mettre au moins deux ou trois aujourd’hui."

Que faire pour résoudre ce problème ? MPH n’a pas vraiment de solution miracle. "On continue à travailler notre stratégie. On n’a pas vraiment l’opportunité de faire autre chose avec des matches tous les trois jours."

Et de conclure : "Anderlecht s’est créé une occasion et ce n’est pas sur le but car là, c’était plutôt un ballon dévié. Il faut être décisif et tueur dans ces matches."