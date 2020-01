Bastien : "Pas de stress pour les PO1, on est conscient de la qualité du groupe" - © Tous droits réservés

Bastien: "Pas de stress pour les PO1, on est conscient de la qualité du groupe" - 08/01/2020 L’absence de Samuel Bastien après sa déchirure à la cuisse subie face à Anderlecht a coïncidé avec les trois défaites consécutives du Standard en fin d’année 2020. La remise sur pied du médian liégeois pour le retour à la compétition (17/01 : Malines – Standard) est donc une des priorités des Rouches, rassemblés à Marbella, en Espagne, pour leur stage hivernal. Bastien – qui a travaillé individuellement ce mercredi – espère que cette période de blessure est derrière lui. "Je l’ai mal vécue. En plus c’est arrivé contre Anderlecht, mon ancienne équipe. Je voulais être là pour aider l’équipe au maximum avant la trêve. Maintenant, je suis en train de travailler pour revenir plus fort et pour ne pas avoir de rechute", a-t-il déclaré au micro de Pierre Deprez. Le milieu de terrain de 23 ans – qui ne souhaite pas donner trop d’importance à l’impact de son absence – est convaincu que son équipe va reprendre sur de bonnes bases en 2020 et se qualifier sans trop de pépins pour les play-offs 1. "Le groupe a une grosse force mentale. On va essayer de recommencer de la meilleure des façons. Tout le monde a pris des points dans les premières positions du classement, il faut désormais qu’on en prenne aussi. Je ne suis pas de stress pour les play-offs 1, on est conscient qu’on a un groupe de qualité. On sait très bien que si l’on change certaines choses qui ont péché au premier tour, on ne doit pas se faire trop de souci."