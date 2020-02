Axel Witsel va investir dans la nouvelle société du Standard

Non, le Standard n’est pas à vendre ! Une folle rumeur a circulé en cette fin d’après-midi. La réalité est tout autre….

Depuis quelques mois, le Standard de Liège est pleinement propriétaire de ses installations. Il a, en effet, mis fin anticipativement au " leasing " qui le liait à la SPI, la Société Provinciale d’Investissement. Celle-ci-détenait une partie de l’enceinte de Sclessin depuis le montage financier avec des fonds publics pour les rénovations du stade avant l’Euro 2000.

Mais, on le sait, le contexte financier est difficile et le Standard a besoin de sous. Dans quelques mois, il va donc vendre ses installations à une nouvelle société immobilière, la SPRL " Immo du Standard de Liège " (anciennement dénommée " Immo Fenura "), une société dont les actes ont été passés aujourd’hui. Parmi les investisseurs de cette société, qui connaîtra bientôt une augmentation de capital, on retrouve bien évidemment Bruno Venanzi. Mais aussi un certain …. Axel Witsel qui est toujours resté très attaché aux couleurs de son club formateur et qui investit pas mal dans l’immobilier depuis quelques années.

Cette société possède déjà le parking à côté du stade et celui a côté des cuves d’essence " Esso ". Cette transaction future permettra à la SA Standard de Liège de réaliser une belle opération financière. Dans un premier temps, le Standard deviendra donc locataire des installations, à l’instar d’autres occupants du stade " new-look " et multifonctionnel (prévu pour 2022, avec l’arrivée du nouveau tram à Sclessin) comme un call-center ou une superette " Aldi ", par exemple. Par le biais d’un bail emphytéotique, le Standard pourra redevenir, à terme, propriétaire de ses installations. Mais, en attendant, c’est le passage obligé pour remettre le navire à flot…