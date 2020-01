Amallah : "Si on joue comme ça contre les grandes équipes, on va prendre une casquette"

Le Standard a été malmené par Courtrai ce vendredi et a logiquement perdu 3-1. Souvent deuxièmes au duel, les joueurs liégeois n’ont vraisemblablement pas abordé la partie avec l’état d’esprit qu’il fallait. "On n’a pas été au niveau tout simplement", a résumé Selim Amallah au micro de Vincent Langendries après la rencontre. "On savait que ce serait compliqué ici. On savait qu’on devait être prêts mentalement et présents dans les duels mais on ne l’a pas été. C’est ce qui explique cette défaite."

Et de poursuivre dans le même sens. "On n’a pas d’excuses. C’était de notre faute aujourd’hui. Si on joue à notre niveau, on gagne ce match. On n’a pas été à la hauteur."

Les Rouches devront vite passer à autre chose car un calendrier assez compliqué les attend (Bruges, Genk, Antwerp, Charleroi…). "Il y a de gros matches qui nous attendent et on devra être performant. Quand tu es le Standard, tu dois affronter tous les matches de la même manière quel que soit l’adversaire. Si on joue comme ça contre les grandes équipes, on va prendre une casquette."